31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
31
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
حسن شاكوش يردّ على اتهامه بطرد زوجته من المنزل
Lebanon 24
06-05-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رد مغني المهرجانات حسن شاكوش، على اتهام زوجته ريم طارق بأنه طردها من مسكن الزوجية، إثر خلافات بينهما، بعد مرور شهرين تقريبا على زفافهما.
وكتب شاكوش، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "مساء الفل عليكم جميعا يمكن القصه دايما ناقصة والبيوت فيها اسرار واحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده وحق الرد بيقول ان دي لسة مراتي ميصحش اتكلم عنها حتى لو حصل إيه".
Advertisement
وأضاف: "يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده، بس بما إنها شاركت جمهوري بشئ جارح بالشكل ده كل اللي اقدر أقوله الحمد الله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله على كل شي".
وكانت زوجة شاكوش قد اتهمته بطردها من منزل الزوجية منذ أيام، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مبلغ مليون ليرة ستدفعونه شهرياً لقاءَ "أمرٍ لا مفرّ منه".. ما هو؟
Lebanon 24
مبلغ مليون ليرة ستدفعونه شهرياً لقاءَ "أمرٍ لا مفرّ منه".. ما هو؟
13:58 | 2023-05-05
05/05/2023 01:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم جداً عن الدولار.. اكتشفوا ما جرى مؤخراً!
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم جداً عن الدولار.. اكتشفوا ما جرى مؤخراً!
12:25 | 2023-05-05
05/05/2023 12:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تطل بعد غياب بنحافة زائدة.. الجمهور لم يتعرف عليها بالهوت شورت وملابس النوم (صور)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تطل بعد غياب بنحافة زائدة.. الجمهور لم يتعرف عليها بالهوت شورت وملابس النوم (صور)
09:15 | 2023-05-05
05/05/2023 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض الطلب... هل يؤدي الى "ازمة دولار"؟
Lebanon 24
إنخفاض الطلب... هل يؤدي الى "ازمة دولار"؟
07:00 | 2023-05-05
05/05/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعديل في جدول المحروقات.. اليكم الأسعار الجديدة
Lebanon 24
تعديل في جدول المحروقات.. اليكم الأسعار الجديدة
04:01 | 2023-05-05
05/05/2023 04:01:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:52 | 2023-05-06
ظهرت بشعر أشقر وملابس غريبة.. دانييلا رحمة تُفاجئ الجمهور بآخر إطلالة لها شاهدوا كيف بدت (فيديو)
00:32 | 2023-05-06
أطفال يلعبون أدواراً مهمة في تتويج الملك تشارلز مع غياب أبناء هاري وميغان
23:00 | 2023-05-05
ظهرت ببطن منتفخ.. ديانا كرزون حامل بطفلها الثاني (فيديو)
16:00 | 2023-05-05
ظهرا كزوجين في المسلسل.. بطلا "المؤسس عثمان" يعلنان خطوبتهما
14:14 | 2023-05-05
حسن شاكوش يطرد زوجته من المنزل بعد 55 يوماً من زواجهما!
14:02 | 2023-05-05
أول ظهور لوائل جسار بعد تعرضه لوعكة صحية (فيديو)
فيديو
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
06/05/2023 10:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
06/05/2023 10:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
06/05/2023 10:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact