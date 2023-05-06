حسن شاكوش يردّ على اتهامه بطرد زوجته من المنزل

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رد مغني المهرجانات حسن شاكوش، على اتهام زوجته ريم طارق بأنه طردها من مسكن الزوجية، إثر خلافات بينهما، بعد مرور شهرين تقريبا على زفافهما.وكتب شاكوش، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "مساء الفل عليكم جميعا يمكن القصه دايما ناقصة والبيوت فيها اسرار واحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده وحق الرد بيقول ان دي لسة مراتي ميصحش اتكلم عنها حتى لو حصل إيه".وأضاف: "يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده، بس بما إنها شاركت جمهوري بشئ جارح بالشكل ده كل اللي اقدر أقوله الحمد الله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله على كل شي".