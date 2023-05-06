رضوى الشربيني لحسن شاكوش: كدة تطرد بنت الجيران؟

كدة يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام الناس كلها علشان اتجوزتك و كمان تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل!



تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبني بالمواقف والعشرة و دول الإثبات الوحيد ف ما تسبقوش الأحداث……وتقديرك ليه مش معناه إنك تتنازلي أو تقللي من نفسك علشانه… pic.twitter.com/EeV3PEpQbS