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فنون ومشاهير

رضوى الشربيني لحسن شاكوش: كدة تطرد بنت الجيران؟

Lebanon 24
06-05-2023 | 14:00
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توقفت الإعلامية رضوى الشربيني، أمام الأزمة التي وقعت في الساعات القليلة الماضية بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وزوجته ريم طارق.

وقالت رضوى الشربيني عبر حسابها على موقع تويتر: كدة يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام الناس كلها علشان اتجوزتك وكمان تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل!.

تابعت: تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبني بالمواقف والعشرة ودول الإثبات الوحيد فـ متسبقوش الأحداث.. وتقديرك له مش معناه إنك تتنازلي أو تقللي من نفسك علشانه.

 
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    المصدر: سيدتي
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