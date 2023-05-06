نكليف خالد الحجة لتمثيل نقابة الممثلين اللبنانيين في طرابلس والشمال

Advertisement

كلف نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي، الممثل خالد الحجة تمثيل نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون، المعروفة بنقابة الممثلين في لبنان، في مدينة طرابلس ومحافظة الشمال، في جميع النشاطات الفنية والثقافية.وشكر الحجة ل "النقيب ومجلس النقابة ثقتهم به"، واعدا ب " العمل لما فيه مصلحة وخير الممثلين والفنانين في طرابلس والشمال".