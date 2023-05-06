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فنون ومشاهير

نكليف خالد الحجة لتمثيل نقابة الممثلين اللبنانيين في طرابلس والشمال

Lebanon 24
06-05-2023 | 10:17
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كلف نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي، الممثل خالد الحجة تمثيل نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون، المعروفة بنقابة الممثلين في لبنان، في مدينة طرابلس ومحافظة الشمال، في جميع النشاطات الفنية والثقافية.
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وشكر الحجة ل "النقيب ومجلس النقابة ثقتهم به"، واعدا ب " العمل لما فيه مصلحة وخير الممثلين والفنانين في طرابلس والشمال".
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