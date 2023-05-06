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فنون ومشاهير

ماجدة الرومي توجّه رسالة الى ايلي شويري: "استرح يا زميلي الحبيب"

Lebanon 24
06-05-2023 | 16:00
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رثت السيدة ماجدة الرومي الفنان الراحل ايلي شويري في رسالة وجّهتها الى روحه والى عائلته الكريمة، وذلك في منشورٍ على تطبيق انستغرام.
 
ودوّنت ماجدة الرومي في رسالتها "أحزنني خبر رحيل الكبير الصديق ايلي شويري بعد عمرٍ من عطاءاتٍ خالدة ستبقى ما دمنا ودامت لنا الاغنية اللبنانية الأصيلة وزمنها المجيد".
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وتساءلت ماجدة الرومي "مَن مِنّا لم يغنّ أناشيده الوطنيّة العظيمة وأغانيه الشرقيّة العريقة الاصيلة القريبة للقلب قُربَه لشرايينه؟ مَن مِنّا لم يستمتع بأدائه الشرقيّ المتقن، ولم يطرب لسماع هذا البلبل اللبنانيّ الفريد الذي قضى العمر متنقّلاً بصوته العذب وأعماله الرائعة بين إسمٍ فنّي كبيرٍ وآخر وعملٍ فنّي مجيد وآخر؟".
 
وختمت الفنانة ماجدة الرومي "ألا فاسترح يا زميلي الحبيب، واهنأ واثقًا أن اسمك باقٍ مكتوباً بالذهب في كتاب أمجاد الأغنية اللبنانية الخالدة الى الابد. لبناتك الغاليات وعائلتك الكريمة الصبر والسلوان مِن بعدِك وطول البقاء. آمين".
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