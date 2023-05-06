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فنون ومشاهير

حسن شاكوش يطرد زوجته.. وهكذا علّق!

Lebanon 24
06-05-2023 | 23:00
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أزمة كبرى أثيرت في الساعات الماضية، بطلها مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وزوجته، بعد أن قامت الأخيرة بتحرير محضر إثبات حالة ضد زوجها، بعدما طردها من المنزل واستولى على منقولات الزوجية.

الزوجة ريم صادق التي أثارت ضجة كبرى وقت زواجها من شاكوش قبل نحو شهرين، انتظرت لأيام قبل تقديم البلاغ، وبررت ذلك بأنها كانت تنتظر وقوع الصلح بينهما، لكن الزوج أرسل لها رسالة يعرب فيها عن رغبته في إنهاء الزواج بينهما.
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حسن شاكوش علق للمرة الأولى من خلال حسابه الرسمي عبر "إنستغرام"، حيث نشر قائلا "مساء الفل عليكم جميعا.. يمكن القصة دائما ناقصة والبيوت فيها أسرار.. واحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده.. وحق الرد بيقول ان دي لسه مراتي ميصحش اتكلم عنها حتى لو حصل إيه".

وتابع شاكوش حديثه قائلا: "يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا اتأذوا من الحوار ده.. بس بما أنها شاركت جمهوري بشيء جارح بالشكل ده.. كل اللي أقدر أقولوا الحمدلله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة.. الحمدلله على كل شيء".

هذه الواقعة تسببت في ضجة كبرى، خاصة أن الثنائي استحوذا على اهتمام السوشيال ميديا خلال زواجهما، بسبب واقعة سجود الزوجة خلال حفل الزفاف.

لكن الخلافات دبت سريعا بينهما، بعدما تشاجرا خلال برنامج تلفزيوني عرض في شهر رمضان الماضي، ولم تمض سوى أسابيع قليلة حتى حدثت الأزمة الكبرى.
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