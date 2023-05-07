ما السبب الحقيقي لابتعاد عبلة كامل عن الساحة الفنية؟

كشف المخرج جمال عبد الحميد حقيقة الأخبار التي تحدثت عن اعتزال الفنانة عبلة كامل خلال الفترة الأخيرة.

وشدد عبد الحميد خلال حواره في برنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه المذيعة إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة، على أنه حزين بسبب عدم رغبة النجمة القديرة في العمل وتقديم أعمال فنية مرة أخرى، موضحًا أنه حاول الاتصال بها لأكثر من مرة ولكنها لا ترد.

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وكشف أنها تعرضت للكسر خلال تصوير آخر مسلسلاتها، مشيرًا إلى أنه زارها حينها وأبلغته أنها لا ترغب في العمل مرة أخرى، وستتوقف عن ممارسة الفن.





وكان اسم عبلة كامل قد تصدر جميع محركات البحث والتريند، بسبب بعض الشائعات التي أفادت بإصابتها بمرض السرطان.

وأكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن الفنانة الكبيرة تتمتع بصحة جيدة جداً ولا صحة لما تردد عن إصابتها بمرض السرطان.

وتابع أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها "VIP" المذاع على شاشة "هي": "أعوذ بالله مفيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوة".

واختتم: "عبلة أخدت قرار إنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا والدكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني، وهي خدت قرار من زمان وهي عندها قناعات في حياتها من أيام المعهد، مش متحفظة ولا حاجة، بس هي مبتقولش امسك فيا، هي فترة وممكن ترجع، وليس لدينا ما نخفيه". (لها)