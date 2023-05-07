23
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ما السبب الحقيقي لابتعاد عبلة كامل عن الساحة الفنية؟
Lebanon 24
07-05-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف المخرج جمال عبد الحميد حقيقة الأخبار التي تحدثت عن اعتزال الفنانة عبلة كامل خلال الفترة الأخيرة.
وشدد عبد الحميد خلال حواره في برنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه المذيعة إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة، على أنه حزين بسبب عدم رغبة النجمة القديرة في العمل وتقديم أعمال فنية مرة أخرى، موضحًا أنه حاول الاتصال بها لأكثر من مرة ولكنها لا ترد.
Advertisement
وكشف أنها تعرضت للكسر خلال تصوير آخر مسلسلاتها، مشيرًا إلى أنه زارها حينها وأبلغته أنها لا ترغب في العمل مرة أخرى، وستتوقف عن ممارسة الفن.
وكان اسم عبلة كامل قد تصدر جميع محركات البحث والتريند، بسبب بعض الشائعات التي أفادت بإصابتها بمرض السرطان.
وأكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن الفنانة الكبيرة تتمتع بصحة جيدة جداً ولا صحة لما تردد عن إصابتها بمرض السرطان.
وتابع أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها "VIP" المذاع على شاشة "هي": "أعوذ بالله مفيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوة".
واختتم: "عبلة أخدت قرار إنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا والدكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني، وهي خدت قرار من زمان وهي عندها قناعات في حياتها من أيام المعهد، مش متحفظة ولا حاجة، بس هي مبتقولش امسك فيا، هي فترة وممكن ترجع، وليس لدينا ما نخفيه". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يعلنه خبير زلازل لبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
Lebanon 24
خبرٌ يعلنه خبير زلازل لبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
05:52 | 2023-05-07
07/05/2023 05:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المصارف تبدي استعدادها لضخ ملياري دولار لتحقيق النمو
Lebanon 24
المصارف تبدي استعدادها لضخ ملياري دولار لتحقيق النمو
23:29 | 2023-05-06
06/05/2023 11:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تناولوا الـ"برغر" من مطعم مشهور... عائلة تتعرض للتسمم
Lebanon 24
تناولوا الـ"برغر" من مطعم مشهور... عائلة تتعرض للتسمم
03:19 | 2023-05-07
07/05/2023 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون.. ماذا قيلَ عن قوّتها؟
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون.. ماذا قيلَ عن قوّتها؟
04:46 | 2023-05-07
07/05/2023 04:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب لبناني يتميّز في اوروبا ... انجاز يفتخر به لبنان
Lebanon 24
طبيب لبناني يتميّز في اوروبا ... انجاز يفتخر به لبنان
02:30 | 2023-05-07
07/05/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2023-05-07
ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة قاسية: نكره والدتك!
14:00 | 2023-05-07
5 أفلام.. الأكثر مشاهدةً عبر تاريخ "نتفليكس"
08:00 | 2023-05-07
بحزن كبير على نجله.. جورج وسوف يحسم قرار اعتزاله بهذا الرد
05:00 | 2023-05-07
نادين نسيب نجيم تضع متابعيها في اختبار.. ما القصة؟
04:57 | 2023-05-07
لم يستطيعوا الوصول اليه فلفظ أنفاسه الأخيرة.. نهاية حزينة لأشهر مصور للمرتفعات في السعودية (فيديو)
02:00 | 2023-05-07
كادت أن تسقط في أبو ظبي.. شاهدوا ما حصل مع نجوى كرم على المسرح
فيديو
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
08/05/2023 00:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
08/05/2023 00:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
08/05/2023 00:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact