بحزن كبير على نجله.. جورج وسوف يحسم قرار اعتزاله بهذا الرد

Advertisement

تحدث سلطان الطرب النجم جورج وسوف، خلال لقاء أجراه ببرنامج The insider، عن حقيقة اعتزاله بعد وفاة نجله وديع وتداول تلك الأنباء بقوة.وعلى هامش حفله الأول بعد وفاة نجله في أوبرا دبي قال جورج وسوف: " قرار الاعتزال مش بإيدي الله أعاطاني صوت حتى أسعد الجمهور وهي رسالة كتبها عليا ولازم أكملها".أما عن إمكانية اعتزاله في يوم من الأيام قال جورج وسوف: "هعتزل لو مش قادر على الغناء أو الناس مبقوش يقبلوني ولكن في النهاية الأمر بيد الله". وأشار الى انّ حزنه على ابنه كبير جدا ولن يستوعبه أحد، ولكن مشيئة الله كانت أقوى من الجميع.وخلال اللقاء تحدث جورج وسوف عن جديده مشيرا إلى أن أرشيفه مليء بالأغاني الجميلة وأن هذه الأغاني تحظى بقبول عند الجمهور.وطرح جورج وسوف مؤخرا أغنية "نص عمري" مهدياً إيّاهاً لروح نجله الذي ترك برحيله أبلغ الأثر في وجدان سلطان الطرب، بمناسبة ذكرى مرور 40 يوماً على رحيله. (نواعم)