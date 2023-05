5 أفلام.. الأكثر مشاهدةً عبر تاريخ "نتفليكس"

Advertisement

باتت المنصات الرقمية منافساً حقيقياً لدور السينما العالمية، سواء في الإنتاج، أو عرض أفلام تحظى بانتشار واسع في العالم، بعضها حقق مشاهدات فاقت أعظم الأفلام بتاريخ السينما العالمية.نستعرض معكم أكثر 5 أفلام مشاهدةً في تاريخ نتفليكس:5. "The Gray Man" - (الرجل الرمادي):يروي هذا الفيلم، الذي عرضته "نتفليكس" عام 2022، قصة عميل غامض لوكالة الاستخبارات المركزية، يقوده القدر إلى اكتشاف أسرارٍ مدمرةٍ عن الوكالة، ما يتسبب في تعرضه لمطاردة من عميل آخر يعاني اضطرابات اجتماعية، ويخصص هذا العميل مكافأة ماليةً ضخمة لمن يقتل الآخر.واعتبر "الرجل الرمادي" من أكثر أفلام "نتفليكس" كلفة في الإنتاج، وقد أخرجه الأخوان روسو، اللذان اشتهرا بشكل كبير بعد النجاح الهائل الذي حققاه في عدد من أفلام "مارفل".الفيلم من بطولة: رايان غوسلينغ، وكريس إيفانز، وآنا دي أرامس، وجيسيكا هينيك، وآخرين، ما دفع البعض لوصفه بـ"الفيلم المرصع بالنجوم".وحقق "الرجل الرمادي" ما يقارب الـ245 مليون ساعة مشاهدة، بعد 28 يوماً من عرضه.4. "Glass Onion: A Knives Out Mystery" - (غلاس أونيون: أخرجوا السكاكين):تدور أحداث هذا الفيلم حول رحلة محقق شهير إلى اليونان، يسافر إليها قاصداً حل لغز معقد، يرتبط بأحد الأثرياء الذي يعمد إلى دعوة عدد من أصدقائه المقربين للمشاركة في حل هذا اللغز.ويعمد هذا الثري لتدبير جريمة قتل مزيفة، مراهناً أصدقاءه على حلها، لكن لسوء الحظ تحدث جريمة حقيقية داخل قصره، تربك الضيوف والمضيف، وتلزم المحقق الشهير بحلها، والكشف عن تفاصيلها.وقد ظهر في بطولة الفيلم، الذي يمتد عرضه إلى أكثر من ساعتين، كل من: دانييل كريغ، وإدوارد نورتون، وجانيل مونيه، وهو من إخراج ريان جونسون، وقد حاز الفيلم 278 مليون ساعة مشاهدة، خلال 28 يوماً.3. "Bird Box" - (صندوق الطيور):استطاع "Bird Box" أن ينال لقب أكثر الأفلام مشاهدة في "نتفليكس"، منذ إصداره عام 2018، وحتى أواخر عام 2021، بعد أن حصد أكثر من 282 مليون مشاهدة.وتدور أحداثه، بعد مرور 5 سنوات على انتحار معظم البشر، بسبب قوى غامضة سيطرت على العالم، وكانت بمثابة نذير شؤم للبشرية، فيما تحاول سيدة ناجية مع طفليها الوصول إلى بر الأمان.ونال الفيلم إشادات واسعة، ووصف بأنه واحد من أفضل إنتاجات "نتفليكس"، وأكثرها متعة على الإطلاق.وشارك في بطولته كل من: ساندرا بولوك، وتريفانتيه رودز، وجون مالكوفيتش، وسارة بولسن، وهو من إخراج سوزان بيير.2. "Don't Look Up" - (لا تنظروا إلى السماء):أحد روائع الأفلام، التي قام ليوناردو دي كابريو ببطولتها، وقد أحدث العمل جدلاً كبيراً، وانتشاراً هائلاً فاق كل التوقعات إبان عرضه عام 2021، وتصدر أكثر الأفلام مشاهدة في العالم، بعد أن حقق أكثر من 359 مليون ساعة مشاهدة، بعد أقل من شهر على بدء عرضه، وحقق الرقم القياسي لأكبر عدد ساعات مشاهدة لفيلم خلال أسبوع واحد في "نتفليكس"، كما أنه رشح لأربع جوائز أوسكار.وتحكي قصة الفيلم اكتشاف عالمَيْ فلك قرب نهاية العالم، بسبب اقتراب مذنب عملاق من الارتطام بالأرض، ويحذران البشرية، دون أن يصدقهما أحد.وشارك دي كابريو في البطولة كلٌّ من: جينيفر لورانس، وميريل ستريب، وكيت بلانشيت، وهو من إخراج آدم مكاي.1. "Red Notice" - (النشرة الحمراء):لايزال فيلم "النشرة الحمراء" يتصدر قائمة أكثر الأفلام مشاهدة في منصة نتفليكس، إذ حقق أكثر من 364 مليون ساعة مشاهدة، في أول 28 يوماً من عرضه على المنصة، ولم يستطع أي فيلم كسر هذا الرقم حتى الآن.وأنتج العمل عام 2021، وجمع في بطولته اثنين من أهم ممثلي هوليوود، هما: دوين جونسون، ورايان رينولدز.ووصف الفيلم بأنه مليء بالأكشن والحركة والكوميديا، على حد سواء، وتتلخص قصته في قيام أحد المحققين الفيدراليين بملاحقة لص شهير، مختص بسرقة الأعمال الفنية، وتجبره الظروف على أن يصبح شريكاً لهذا اللص لتحقيق هدف أهم، هو القبض على محتالة أخرى. (زهرة الخليج)