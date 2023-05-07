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فنون ومشاهير
ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة قاسية: نكره والدتك!
Lebanon 24
07-05-2023
|
16:00
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تلقت تاليّا، ابنة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، رسالة قاسية من احد متابعيها على حسابها عبر انستغرام، حيث عبر الاخير عن كرهه الشديد لوالدتها.
وفي التفاصيل، طلبت تاليا من متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، بأن يطرحوا عليها اسئلة، لتقوم هي بالاجابة على جميع الاسئلة، وهي لعبة يعتمدها الكثيرون حيث يتعرف عليهم المتابعون بشكل افضل.
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الا ان ما حصل لم يكن في الحسبان، اذ تلقت تاليا رسالة باللغة الانكليزية من احد متابعيها، قال فيها إنه يكره والدتها الفنانة سيرين عبد النور، الامر الذي اثار موجة غضب عارمة بين المتابعين الذين اعتبروا انه لا يجوز ان يتم توجيه هكذا كلمات لطفلة صغيرة.
اللافت كان رد تاليّا التي علقت قائلة: "لماذا تراقبني انا ووالدتي اذ كنت تكرهها"، مضيفة: "نحن ايضا نكرهك". (الجديد)
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