شيرين عبدالوهاب على موعد مع أعمال جديدة.. وديو من نوع آخر يحضر في الكواليس

تعيش النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، هذه الأيام، حالة من النشاط الفني، والتوهج الإعلامي، إذ عادت للقاء جمهورها في حفلات غنائية كبرى، والكشف عن جديدها وأخبارها في لقاءات تلفزيونية، بعد فترة طويلة من الغياب.من بين المفاجآت التي أعلنتها شيرين، خلال الساعات الماضية، عبر برامج تلفزيونية، على هامش حفل "روائع الموجي" الذي أُقيم بالسعودية الخميس الماضي، أنّها تستعد لطرح ديو غنائي جديد يجمعها بزوجها المطرب حسام حبيب، ليكون التعاون الفني الثاني بينهما بعد ديو "كل ما أغني" الذي تم طرحه في العام 2016.

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كما بعثت شيرين، خلال اللقاء برسالة رومنسية لزوجها، قالت فيها: "ربنا يخليك لي وتظل بجواري دائماً، سندي وظهري وحبيبي والناس كلها ليا.. هو أهلي كلهم".وخلال اللقاء الذي أجرته، لصالح أحد البرامج التلفزيونية، كشفت عن أنّها تعمل هذه الفترة على ألبومها الجديد، الذي ستطرح منه أربع أغنيات قريباً، وعن سر تأخر موعد طرحه قالت إنها تسعى جاهدة لعدم التعجّل كي تطرح عملاً يليق بجمهورها. (النهار)