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فنون ومشاهير

مذيعة سورية تحمل طفلتها على الهواء.. والجمهور يهاجمها: "حرام هالتصرف"

Lebanon 24
08-05-2023 | 02:00
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ظهرت الإعلامية السورية سيرينا غوكة مع طفلتها على الهواء في برنامج "تريندنغ" الذي تقدمه عبر شاشة "بي بي سي عربي".
 
وانتشرت صورة سيرينا وابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيها وهي تحمل طفلتها خلال البرنامج.
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وكتب على الصورة التي انتشرت للمذيعة: "الإعلامية السورية سيرينا غوكة وهي تحمل رضيعتها لتعرف المشاهدين على ميزاتها، فهي تشرب الحليب خمسين مرة في اليوم وتبقى جائعة وتستطيع ايقاظ جميع السكان من حولها".
 
 
وأثارت الصورة ردود فعل متباينة، فمنهم من تعامل مع الأمر بفكاهة، وهناك نساء أخريات أكدن على حديثها ومعاناتهن في مرحلة رضاعة الطفل، وطرف ثالث انتقد الأسلوب الذي اعتمدته سيرينا غوكة بحق ابنتها.
 
 
وقالت احدى المتابعات: "عم تعمل تريند على حساب طفلتها الصغيرة؟"، وقالت أخرى: "حرام هالتصرف". (فوشيا)
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