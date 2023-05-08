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فنون ومشاهير

بعد أن غالبته دموعه خلال حفله الأخير.. نجوم سوريون بضيافة جورج وسوف (فيديو)

Lebanon 24
08-05-2023 | 05:00
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حرص عدد من النجوم السوريين على التواجد بحفل سلطان الطرب جورج وسوف في أوبرا دبي.
وبعد ان غلبته دموعه على المسرح خلال أدائه أغنية "حبيبي زي القمر" حيث استذكر ابنه الراحل وديع، توجه عدد كبير من النجوم الى جناح أبو وديع في الفندق لدعمه.
 
 
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وقال جورج وسوف في حديث لبرنامج " ET بالعربي": "بدون الحبايب ما فيني اقعد ولا فيني عيش وأنا عايش لحبايبي".
وظهر التأثر الكبير على جورج وسوف وغالبته دموعه عند أداء اغنية "زي القمر" حيث تذكر ابنه الراحل وديع وقال "راح الغالي بلمح البصر".
 
وكان من بين النجوم الذين باركوا لجورج وسوف نجاح الحفل ووقفوا إلى جانبه عبد المنعم عمايري الذي قال: "الله يطول بعمرك ومنشوف حالنا فيك".

بدورها قالت سوزان نجم الدين: "تعيش وتطرب الناس كلها ويعطيك الصحة والعمر الطويل يا حبيب الملايين واليوم شعورنا مختلف بهذه الحفلة".

وكان من بين النجمات اللواتي حضرن حفل جورج وسوف كل من ليليا الأطرش، سحر فوزي، رواد عليو وآخرين.

وأحيا الفنان جورج وسوف حفلا مميزاً في أوبرا دبي حيث كان الحضور مكتملاً وتفاعل الجمهور مع أغانيه وحضوره المميز كالعادة. (سيدتي)
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