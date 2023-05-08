مُحاطة بالممرضين.. ميريام كلينك تدخل غرفة العمليات وتبكي خوفاً شاهدوا الفيديو

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نشرت مجلة "الجرس" فيديو تظهر فيه عارضة الأزياء المُثيرة للجدل ميريام كلينك وهي ترتدي "روب" أو رداء المستشفى وتدخل غرفة العمليات.وظهرت ميريام مُحاطة بالممرضين وتدخل غرفة العمليات وهي تبكي خوفا.يُذكر أن الفيديو نشرته "الجرس" ولا يمكن معرفة تاريخه إن كان حديثاً أو قديماً.