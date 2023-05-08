Advertisement

فنون ومشاهير

مُحاطة بالممرضين.. ميريام كلينك تدخل غرفة العمليات وتبكي خوفاً شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
08-05-2023 | 02:21
A-
A+
Doc-P-1064475-638191348244379142.png
Doc-P-1064475-638191348244379142.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت مجلة "الجرس" فيديو تظهر فيه عارضة الأزياء المُثيرة للجدل ميريام كلينك وهي ترتدي "روب" أو رداء المستشفى وتدخل غرفة العمليات.

وظهرت ميريام مُحاطة بالممرضين وتدخل غرفة العمليات وهي تبكي خوفا.

Advertisement
يُذكر أن الفيديو نشرته "الجرس" ولا يمكن معرفة تاريخه إن كان حديثاً أو قديماً.
 
لمشاهدة الفيديو.. إضغط هنا
 
 

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2023-05-08
04:59 | 2023-05-08
04:41 | 2023-05-08
04:28 | 2023-05-08
03:59 | 2023-05-08
03:53 | 2023-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website