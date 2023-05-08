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فنون ومشاهير

شاكيرا تنال من بيكيه مرة أخرى.. هذا ما قالته في أحدث تصريح لها

Lebanon 24
08-05-2023 | 03:53
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نالت النجمة الكولومبية شاكيرا من شريكها السابق جيرارد بيكيه مؤة أخرى، فخلال حصولها على جائزة سيدة العام في حفل جوائز "بيلبورد"، قالت شاكيرا: "هناك وقت في حياة كل سيدة لا يجب أن تعتمد فيه على شخص آخر، ويكون عليها أن تتعلم كيف تحب وتتقبل نفسها".
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وأضافت: "هذا العام تعلمت أن المرأة أقوى وأشجع بكثير مما كنت أظن، أعتقد أيضًا أننا أكثر استقلالًا مما نتخيل".
 
وتابعت: "لا يهم بعد الآن إذا ما كان هناك شخص ما مخلصًا في حياتنا أم لا، الأهم أن نكون مخلصات لأنفسنا قبل أي شيء".
 
جدير بالذكر أن الأشهر الماضية كانت قد شهدت توترًا كبيرًا في العلاقة بين شاكيرا وبيكيه مما أدلى للانفصال بينهما، وذلك بسبب خيانة لاعب برشلونة المعتزل لها. (جول)
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