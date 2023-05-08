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فنون ومشاهير

مُشاجرة واشتباك بالأيدي.. محمد رمضان يوقف حفله في أميركا شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
08-05-2023 | 03:59
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ضمن جولته الأميركية، أحيا الفنان المصري محمد رمضان حفلا في سان دييغو بولاية كاليفورنيا.

وبعد 40 دقيقة من الحفل، نشبت مشاجرة بين الحضور والأمن، فاضطر رمضان لإيقاف حفلته بسببها

وحدث اشتباك بالأيدي بين شاب من الحضور وبعض أفراد الأمن وسط صراخ الحاضرين، مما اضطر رمضان لإيقاف الحفل  بشكل مؤقت قبل أن يستأنفه من جديد.
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وظهر بعدها رمضان على المسرح يحاول أن يهدأ من الخناقة ويوجه كلامه لأحد الشباب قائلا:" الحفلة دي لو باظت هيبقى شكلنا كعرب وحش... نستحمل بعض"، وطلب من إدارة تنظيم الحفل إطفاء الإضاءة وغلق الأبواب للسيطرة على الموقف.

وظل الجمهور يصفق لكلمات محمد رمضان التي حثت الموجودين على ضرورة التعامل باحترام، وأهمية الخضوع للقواعد والنظام حتى لا يساء إلى صورة العرب في الغرب.(نواعم)

 

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