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فنون ومشاهير

تدهور حالة الفنانة الصحية.. وآخر ظهور لها يقلق الجمهور

Lebanon 24
08-05-2023 | 04:28
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أثارت الحالة الصحية للفنانة الكويتية جواهر التي تعاني من مرض السرطان، قلق جمهورها وذلك بعد دخولها إلى العناية المركزة لتدهور صحتها.
وكشف الصحافي نايف الشمري أخيراً تطورات الوضع الصحي للفنانة الخليجية، مؤكدا في مقطع فيديو بثه أنها دخلت العناية المركزة في المستشفى الذي تخضع للعلاج فيه في العاصمة لندن، ودعا المتابعين للدعاء لها بالشفاء والصحة.
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وقبل أيام، حرصت جواهر على مشاركة متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو بدت فيه بشكل مختلف وبوجه نحيف، ترك الكثير من علامات الاستفهام ما إذا كانت متعبة بسبب المرض أم تضع فيلتر، وأعلنت من خلاله أنها متعبة بسبب المرض، وبأن الفحوصات الأخيرة لا تبشر بالخير، مؤكدة بأنها ترضى بكل ما يصيبها وبأن الله يختبر صبرها ويعدها بالأحلى.



وأرفقت المقطع القصير بتعليق كتبت فيه: "باذن الله القادم اجمل يارب دعواتكم لي احبكم".

وكانت الفنانة الكويتية قد صرحت في لقاء سابق مع الإعلامية مي العيدان أنها عرفت بإصابتها بسرطان المعدة في نهاية 2019، بعد تشخيص خاطئ في البداية، ما تسبب بانتقال المرض إلى الكبد، ولفتت حينها إلى أنها خضعت لأكثر من 51 جرعة كيماوي في رحلة علاجها، التي بدأتها عام 2020. (لها)
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