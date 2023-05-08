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فنون ومشاهير

زوجة حسن شاكوش ترد على اتهامها بإخفاء زواجها الأول.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
08-05-2023 | 11:00
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ردّت الشابة المصرية ريم طارق زوجة مغني المهرجانات حسن شاكوش على الأنباء التي انتشرت، بشأن طردها من المنزل لأنها كانت متزوجة قبله دون أن تخبره.
وقالت الشابة المصرية في منشور عبر الستوري بحسابها على "إنستغرام": "أنا مصر كلها كانت عارفة إني متجوزة وعارفة ليه انفصلت بس أنت اللي حبيت تداري على الموضوع علشان البنات اللي كنت مواعدها بالجواز وقلت لهم أمي عايزة بنت تكون أول مرة تتجوز".
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وفي منشور آخر، كتبت: "أنا لحد دلوقتي متكلمتش ولا عبت ولا قولت ايه السبب علشان دی أعراض لكن تروح تتفق مع طليقي يطلع يتكلم وأنت عارف إني رافعة عليه قواضي وماخدتش حقوقي منه لحد دلوقتي فروحت تتفق معاه عيب عليك عيب تجيب واحد أبويا فاتحلو مشروع ومعايا كل وصولات الأمانة ومع كذلك محبستوش وأنا قبل ما اتجوزك عملت كل تحاليل التثبت دا فا شغل رخيص اوووي يا حسن بتتحاما في واحد عبيط، زي ده".
 
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وكانت الأزمة بين شاكوش وزوجته، قد اندلعت بعد أن قامت الأخيرة بتحرير محضر إثبات حالة ضد زوجها، بعدما طردها من المنزل واستولى على منقولات الزوجية.
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