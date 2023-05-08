بعد سجنها لسنوات طويلة.. الممثلة الشهيرة تتهم فنانة بتلفيق تهمة تعذيب خادمتيها

أكدت الفنانة وفاء مكي أنها بريئة من قضية تعذيب الخادمتين، والتي اتُّهمت فيها قبل 23 عاماً وسُجنت بسببها، وذلك خلال لقاء تلفزيوني ظهرت فيه مؤخرا.

وأكدت وفاء إنها بريئة من تلك التّهمة وأن فنانة شهيرة هي التي لفّقتها لها، وروت ما حدث قائلة: "إنّ الفتاتين كانتا تتجاران في المخدرات، ولاحقا أصيبوا بمرض جلدي معدي، ونصحني الطبيب بالابتعاد عنهما، وهو السبب الذي أدى الى وقوع شعرهما".

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