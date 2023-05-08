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فنون ومشاهير

بعد سجنها لسنوات طويلة.. الممثلة الشهيرة تتهم فنانة بتلفيق تهمة تعذيب خادمتيها

Lebanon 24
08-05-2023 | 08:00
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 أكدت الفنانة وفاء مكي أنها بريئة من قضية تعذيب الخادمتين، والتي اتُّهمت فيها قبل 23 عاماً وسُجنت بسببها، وذلك خلال لقاء تلفزيوني ظهرت فيه مؤخرا.
 
وأكدت وفاء إنها بريئة من تلك التّهمة وأن فنانة شهيرة هي التي لفّقتها لها، وروت ما حدث قائلة: "إنّ الفتاتين كانتا تتجاران في المخدرات، ولاحقا أصيبوا بمرض جلدي معدي، ونصحني الطبيب بالابتعاد عنهما، وهو السبب الذي أدى الى وقوع شعرهما".
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أما في ما يتعلق بآثار الحروق على جسمَي الخادمتين فقالت مكي: "أبوهم اللي كان بيخدّرهم ويحرق جسمهم عشان يبتزّني، أنا معلمتش فيهم حاجة"

وأشارت وفاء مكي إلى أن دليل براءتها كان مع الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، وأنها خافت من الاعتراف بالحقيقة لأنها تلقت تهديداً بتصفية نجلها لو تحدثت، ودافعت عن وفاء مكي، وأخبرتها وهي في قفص الاتهام أنها تمتلك خطاباً فيه دليل براءتها... لذا كانت تنادي في المحكمة بأن تُظهر ميار هذا الخطاب... وهو ما أكدته الفنانة هند عاكف التي قالت إنها تلقت مكالمة هاتفية من ميار الببلاوي تخبرها فيها بأنها تريد أن تريح ضميرها وتعترف بأن لديها دليل براءة وفاء مكي. (لها)
 
 
 
المصدر: لها
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