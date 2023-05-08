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فنون ومشاهير

قصة حب تجمع أبطال شراب التوت

Lebanon 24
08-05-2023 | 14:00
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عند عودة عرض حلقات المسلسل التركي المثير للجدل شراب التوت ، عادت أخبار جديدة عن المسلسل ولكن هذه المرة تعود من أجل قصة حب تجمع بين أبطال شراب التوت. 

قصة حب 
من خلال صفحتها على تويتر، أعلنت الصحفية التركية بيرسين أن هناك علاقة حب نشأت في كواليس الحلقات الأولى في مسلسل شراب التوت بين بطلي العمل سيلا ترك أوغلو ودوغوكان جونجور. 
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وذكرت أن الثنائي حصل بينهما تقارب قوي في بداية تصوير حلقات المسلسل حتى أنهما قضيا عطلة سوياً.
ولكن يبدو أن الحب لم يكتمل بينهما إذ قررا أن تبقى علاقتهما في إطار الصداقة فقط؛ فهما يتفاهمان بشكل جيد ولم تكتمل قصة الحب بينهما.

أفضل ممثلة
وكانت ايفيريم الاساي بطلة مسلسل شراب توت حصلت على جائزة أفضل ممثلة هذا العام عن دورها بالمسلسل.
وقد حقق مسلسل شراب التوت أعلى نسبة مشاهده خلال الأسبوع الماضي فور عرض الحلقة الجديدة من المسلسل بعد فترة توقف قليلة بسبب قرار هيئة الرقابة على التلفزيون. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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