براد بيت يقود سيارة "فيراري".. لهذا السبب

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سينضم نجم هوليوود، الممثل العالمي براد بيت، إلى سباق الجائزة الكبرى البريطاني، المخصص لسيارات "الفورمولا 1"، الذي يقام في التاسع من تموز المقبل. وسيقود بيت إحدى السيارات الموجودة في السباق، الذي يلهم جميع عشاق هذه الرياضة.لكن بطل فيلم "طروادة" لن يكون بين المشاركين في السباق، وإنما لتصوير بعض مشاهد فيلمه المقبل "السباق الأكثر دقة على الإطلاق"، الذي يشارك في إنتاجه بطل العالم السابق في "الفورمولا 1"، السائق البريطاني لويس هاميلتون، ويخرجه العالمي جوزيف كوزينسكي، الذي قدم للسينما أفلاماً تصدرت الإيرادات لسنوات طويلة، كان آخرها "توب غان.. مافريك".وحسب ما نقلت صحيفة "التليغراف"، البريطانية، شوهد بيت، مؤخراً، في موقع السباق، وهو يقود إحدى سيارات "الفورمولا 1" الحقيقية، التي أجرت شركة "مرسيدس بنز" عليها جميع التعديلات اللازمة، للتوافق مع غايات التصوير السينمائي. ووفقاً لمنظمي السباق، فإن الممثل العالمي سيقود سيارة السباق في الأوقات التي يجري بها السائقون الآخرون جلسات التدريب الخاصة بهم، وذلك بهدف إظهار المشاهد بشكل حقيقي تماماً، مؤكدين أن ذلك لا يعني أنه سيتسابق فعلاً معهم، وإنما سيكون في المسار وحده.من جهته، بيّن البطل السابق لويس هاميلتون، المشارك في الإنتاج، أن تركيزه ينصب على تأكيد اندماج الممثلين مع هذه الرياضة، وأن كل مشاهدها تبدو أصلية كأنها سباق حقيقي؛ ليصدقها الجمهور.وأضاف أنه لا يريد أي شيء خيالي يثير سخرية المشاهدين، مبيناً أن الفيلم يلقي بالضوء على هذا السباق الشهير، من منظور يختلف كلياً عما يشاهده الناس بشكل عام على شاشات التلفزيون.ويشرح هاميلتون أن الفيلم يحكي قصة تقاعد أحد أبطال هذه الرياضة من سباقات "الفورمولا"، مؤكداً استمتاعه الكبير بتجربة صناعة الأفلام، وأنه يقضي معظم أوقاته بها، بهدف التأكد من أن كل شيء يسير بطريقة صحيحة، خاصةً النص الذي ستتم تأديته في العمل. (زهرة الخليج)