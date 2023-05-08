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فنون ومشاهير

بعد 22 عاماً من الجريمة البشعة.. الفنانة الشهيرة تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته

Lebanon 24
08-05-2023 | 12:24
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بعد مرور 22 عاماً على القضية، قررت الفنانة المصرية وفاء مكي الخروج عن صمتها والتحدث عن اتهامها بتعذيب خادمتين.


وقالت وفاء مكي في لقاء تلفزيوني، إنها "بريئة من تهمة التعذيب وأن الخادمتين كانتا تتاجران في المخدرات وأصيبتا بمرض جلدي، مما دفعها لإنهاء عملهما بعد 3 سنوات من العمل لديها". وأضافت أن "الخادمتين كانتا تتاجران في المخدرات، وأصيبتا بمرض جلدي أدى لتساقط شعرهما، وشعرت بالخوف من إصابتها بنفس المرض، وأنا مش مجنونة عشان أعمل فيهم كدة، أبوهم اللي كان بيخدرهم ويحرق جسمهم عشان يبتزني، أنا معلمتش فيهم حاجة".
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هذا وأشارت إلى أن الفنانة ميار الببلاوي كان لديها دليل براءتها ولكنها خشت من الإفصاح عنه بسبب تلقيها تهديدات بقتل نجلها.
وأكدت الفنانة هند عاكف هذه التصريحات، مشيرة الى ان ميار الببلاوي أخبرتها بالدليل على براءة وفاء مكي.


وكانت وفاء مكي قد أدينت في 2001 بتهمة التعذيب وحكم عليها بالسجن عشر سنوات، لكن تم تخفيف الحكم إلى ثلاث سنوات وخرجت من السجن عام 2004.
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