ماغي بوغصن تعلن الخبر السار.. هذا ما كشفته عن تفاصيل "للموت 4"

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أعلنت الفنانة ماغي بو غصن، عن مفاجأة سعيدة للجمهور العربي، تتعلق بوجود جزء رابع من مسلسل "للموت"، عقب النجاح الكبير الذي حققه العمل في مواسمه الثلاثة.وأوضحت بو غصن خلال لقائها مع برنامج "كلام نواعم" أنه لم تكن توجد نية واضحة لصناع "للموت" بإنتاج جزء رابع منه، لكن تفاعل الجمهور مع مصير "ريم وسحر"، ورغبتهم في مشاهدة الثنائي من جديد، جعلهم يقررون ذلك.وكشفت عن استعدادها لتقديم الجزء الرابع من المسلسل، مشيرة إلى أنه سيتألف من حلقات قليلة وليس 30 حلقة كالعادة، كما سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل.