ممثل تونسي يهاجم درّة بوجودها بعد تكريمها.. والأخيرة تغادر غاضبة

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لم يتقبّل الفنان التونسي، فتحي الهداوي، فكرة تكريم مواطنته المقيمة في مصر درّة زروق بفعاليات المهرجان السينمائي الدولي بالحمامات في محافظة نابل، على اعتبار أنها لم تقدم أدواراً مهمة في السينما التونسية حسب قوله.وعلّق الهداوي على مسرح الحفل وأمام أنظار الممثلة: "لا معنى لتكريم درّة في مئوية السينما التونسية، ولم تقدم أي شيء للفن في تونس".وانتقد الفنان التونسي إدارة المهرجان على هذه الخطوة، وطالبها بإعادة النظر في "جائزة الإبداع خارج الوطن" التي توجت بها درة زروق، قائلا: "كنا نأمل أن تفسر لنا الإدارة لماذا منحت درة جائزة الإبداع خارج الوطن".ووفق وسائل إعلام محلية، فإن درة غادرت حفل التكريم، وذلك بعد غضبها من هجوم الهداوي عليها.