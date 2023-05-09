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فنون ومشاهير

ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية.. ما علاقة نادين الراسي؟

Lebanon 24
09-05-2023 | 05:00
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تلقّت تاليا رحمة، ابنة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، رسالة "كراهية" من أحد متابعيها، حيث أبدى الأخير كرهه الشديد لوالدتها.

وفي التفاصيل، طلبت تاليا من متابعيها عبر خاصية الستوري على "إنستغرام" طرح بعض الأسئلة عليها، وكان من اللافت تلقيها رسالة باللغة الإنكليزية، جاء فيها "نحن نكره والدتك".
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بدورها، ردّت ابنة عبد النور على الرسالة، وتساءلت: "من أنتم؟ ولماذا تراقبوني أنا ووالدتي؟، نحن نكرهك أيضاً".

وأعرب الجمهور عن غضبهم وصدمتهم من الرسالة التي تلقتها تاليا، مستنكرين تصرفات البعض بمهاجمة طفلة صغيرة، وإدخالها في حرب إلكترونية لا تخصها، وما جاء ضمن التعليقات: "ما بعرف هالبشر إذا فيهم قلب، حدا بيرسل هيك شي لطفلة صغيرة!، "ياعيب الشوم، فعلا يلي استحوا ماتوا، شو دخل الأطفال بعقدكم النفسية يا جاهلين؟".

بدورها أيضا، علقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، على الرسالة التي وصلت لتاليا ابنة سيرين عبد النور، مبدية استغرابها من هذه التصرفات.

وأعادت الراسي عبر "تويتر" مشاركة تغريدة تتضمن الرسالة التي تلقتها تاليا، وعلقت قائلة: "يا عَيب الشّوم، يا عَيب الشّوم، يا عَيب الشّوم. لَهون وصلنا؟!، فَرق كبير بين الخطأ والخطيئة. هَدّوا البال بليز".
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