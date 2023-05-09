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فنون ومشاهير

بالصور.. أصالة تحتفل بخطوبة شقيقها في أجواء عائلية والجمهور يعلق: "مبينة أصغر من العروس"

Lebanon 24
09-05-2023 | 11:00
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احتفلت الفنانة أصالة نصري بحفل خطوبة شقيقها أنس نصري على نهال بدر، معربة عن سعادتها الشديدة لارتباط شقيقها بالفتاة التي أحبها.
 
وحرصت أصالة على توثيق حفل خطوبة شقيقها بمجموعة من الصور، نشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستغرام".
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حفل خطوبة شقيق الفنانة أصالة نصري- الصورة من حساب أصالة على انستغرام
 
 
وعلقت الفنانة على الصور قائلة: "هالقمر الّلي بالصوره أخي أنس صاحب أحلى قلب بهالكون ..القلب الدافي الطيّوب الطّموح الأغلى على قلبي وروحي اليوم تمت خطبته على صبيّه كتير بيحبها ..ونحنا حبيناها إسمها نهال بدر. الله يبارك لكم وتكون رحلتكم حلوه فيها كلّ الأوقات الحلوه مبروك قصّة حبكم ومبروك علينا هالفرح".
 
حفل خطوبة شقيق الفنانة أصالة نصري- الصورة من حساب أصالة على انستغرام
 
 
وانهالت رسائل التهاني والتبريكات للعروسين وتمنى الجمهور لهما السعادة والفرح، ولم يخل الأمر من الانتقادات، اذ اعتبر بعض المتابعين أن أصالة تبدو أصغر من العروس وذلك بسبب عمليات التجميل الأخيرة التي قامت بها الفنانة السورية، وقال أحدهم: "أصالة بعد العمليات مبينة أصغر من العروس". (سيدتي)
 
 
حفل خطوبة شقيق الفنانة أصالة نصري- الصورة من حساب أصالة على انستغرام
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