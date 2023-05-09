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فنون ومشاهير
ظهرت في فيديو وهي تبكي... مقدمة البرامج المعروفة تُوجّه رسالة مؤثّرة فماذا كشفت فيها؟
Lebanon 24
09-05-2023
|
08:00
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وجهت الإعلامية الأردنية رندة كرادشة رسالة مؤثرة لجميع متابعيها عبر منصة "إنستغرام"، قالت فيها إنها كانت تنوي إجراء عملية لتجميد البويضات لكنها اكتشفت أن جسدها يحتوي أوراماً أدت لاستئصال الرحم والمبايض.
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وكرادشة هي مقدمة البرنامج الأعرق على شاشة التلفزيون الأردني "يسعد صباحك"، وقد قررت مشاركة الفيديو مع متابعيها عما وصفته "أصعب تجربة في حياتها".
وتبلغ من العمر 37 عاماً، ووجهت رسالة إلى الأمهات بشكل خاص في الفيديو وهي تبكي، مشيرة إلى أن فكرة الفيديو كانت هدية لعيد الأم لتروي تجربتها بكل تفاصيلها المؤلمة، لكنها تراجعت عنها لأنها لم تستطع نشره.
وقالت إنه في يوم 14 أيلول من العام الماضي، عرفت "أنها لن تصبح أمًّا مطلقًا"، وهو الأمر الذي تحلم فيه كل فتيات العالم.
وأوضحت أن حلمها هو حلم كل امرأة، ترغب في خوض تجربة الأمومة، لكنها حرمت منها، إلى أن كبر سنها جعلها تفكر بتجميد البويضات، وعند ذهابها إلى الطبيبة لتبدأ عملية التجميد، صدمت بأن لديها "ورمين"، من نوع يُعتبر طبيًّا "ليس حميدًا أو خبيثًا".
واضطرت كرادشة بسبب ذلك إلى "استئصال الرحم والمبايض"؛ ما يعني أنها فقدت القدرة على الإنجاب تمامًا، مقدمة نصيحتها بفحص الرحم والمبايض بشكل خاص، لأنها الطريقة الوحيدة لمعرفة الإصابة بالأورام.
وبعد نشر الفيديو شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حملة دعم للإعلامية الكرادشة، خاصة من قبل الوسط الإعلامي والفني والطبي، مطالبينها بشد عزيمتها ومواصلة علاجها لتتخطى المرض ومواصلة تألقها في العمل الإعلامي. (العربية)
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