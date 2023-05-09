كيم كارداشيان تستدعي رجال الإطفاء في عيد ميلاد ابنها (فيديو)

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بعيد ميلاد ابنها سالم الرابع، وهو آخر من استقبلته مع زوجها السابق مغني الراب الشهير، كانييه ويست من أم بديلة.

واختارت كارداشيان الاحتفال بحضور رجال الإطفاء ووثقت أجواء من الاحتفال بالمناسبة عبر الستوري بحسابها في "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "نحن هنا في شاحنة الإطفاء للاحتفال بعيد ميلاد سالم".

وشكرت كيم كادراشيان رجال الإطفاء، وقالت: "علينا أن نحب رجال الإطفاء الذين يساعدوننا دائماً في كالابساس! نحبكم يا رفاق، والآن ندخل إلى قسم حفلة إطفاء سالم".

وارتدى الأطفال المشاركون في الحفل زي ملابس رجال الإطفاء أيضًا، وتم كتابة اسم كل طفل على ملابسه، من بينهم سالم وكذلك والدته كيم كارداشيان.