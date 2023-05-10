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فنون ومشاهير

عضو فرقة "بي تي إس" ناشد جمهوره بالتوقف عن إرسال الطعام لمنزله وهددهم

Lebanon 24
10-05-2023 | 02:00
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غضب عضو فرقة "بي تي إس" الكورية النجم جونغكوك من معجبيه لأنهم يرسلون الطعام إلى منزله بشكل دائم.
 
ووصف جونغكوك تصرفات بعض متابعيه بأنها انتهاك كبير لخصوصيته، مؤكدا أنة يشعر بالغضب للاستمرار في نقل الطعام إلى منزله.
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وكتب النجم الكوري البالغ من العمر 25 عاما عبر "فيسبوك": "ممتن جداً لمشاعركم وما تقومون به، وأقدّر بأنكم معجبين بي، لكن أنا اتناول الطعام بشكل جيّد ولذلك يجب عليكم أن تقوموا بالاهتمام بوجباتكم الخاصة وأنا أتوسّل إليكم بأن تتوقفوا عن القيام بهذه التصرفات".
وأضاف: "اذا قمتم بإرسال الطعام مرة أخرى فسأتحقق من رقم الايصال وسأتخذ الاجراء اللازم ضد كل شخص يقوم بهذا التصرف".
وتصدر اسم المغني الكوري الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من التعاطف معه بين الجمهور، منتقدين تصرفات بعض المتابعين تجاه المشاهير.


وعادة ما يعاني أفراد فرقة "بي تي إس" الكورية من مضايقات محبيهم، كما يتلقون مكالمات من غرباء على هواتفهم ومطاردات، فيلجأون إلى حساباتهم على مواقع التواصل للتعبير عن غضبهم من هذه التصرفات. (فوشيا)
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