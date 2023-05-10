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فنون ومشاهير

تامر حسني يثير الجدل.. هل ينوي العودة لزوجته؟

Lebanon 24
10-05-2023 | 05:00
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أثار النجم تامر حسني جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية بعد نشره صوراً له وضع عليها خلفيات من أغنياته التي يتحدث فيها عن عدم قدرته على الاستمرار في العيش من دون حبيبه ويطالبها بالعودة إليه.
 
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صور تامر التي نشرها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام"، دفعت الجمهور للتساؤل عمّا إذا كانت هذه الرسائل يوجّهها تامر لطليقته الفنانة بسمة بوسيل يحثّها فيها على العودة إليه بعد انفصالهما رسمياً قبل أيام.
 
 
ونشر تامر حسني مقطعاً من أغنيته الشهيرة "ارجعلي"، والتي يقول فيها "يا حبيبي مش هاقدر أعيش مع غيرك".



وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت انفصالها عن تامر حسني من خلال منشور عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الرسمس في "إنستغرام"، قالت فيه: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة... ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير، آمين يا رب".

وأعاد تامر حسني نشر تعليق بسمة بوسيل عبر صفحته في "إنستغرام"، وعلّق عليه قائلاً: "وجعلنا مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدّر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، سيظل بيننا الاحترام والتقدير عِشرة 12 عاماً مش هينة، ربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله". (لها)
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