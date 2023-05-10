Advertisement

فنون ومشاهير

فنان شهير يعلن انفصاله عن زوجته: "محبتش شغلي"

Lebanon 24
10-05-2023 | 03:25
A-
A+
Doc-P-1065160-638193111090506386.jpg
Doc-P-1065160-638193111090506386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الفنان تامر شلتوت انفصاله عن زوجته خلال الساعات الماضية، مؤكداً أن السبب هو عدم تحمّلها طبيعة عمله.
وقال تامر في تصريحات صحافية: "انفصلت عن زوجتي لأنها محبتش شغلي، ولغيابي عن البيت لساعات طويلة بسبب انشغالي بعملي".
Advertisement
 
 
وأضاف: "المرأة لديها مكانة في الوطن العربي، لا أؤيد مصطلح الفرعون الكبير والفرعون الصغير، وهو مصطلح في غير محله ووصف كوميدي وليس له علاقة بالتوعية بين الرجل والمرأة".
يُذكر أن تامر شلتوت حقق نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي بدوره في مسلسل "المداح 3"، وتحدث في أحد لقاءاته عن موقف حصل معه بعد انتهاء المسلسل حيث قال إنه أثناء تأديته العمرة بعد دوره في "المداح" قابل مخرجاً تونسياً قال له: "أعوذ بالله، عن دورك في المداح بس ده نجاح".


كما شارك تامر شلتوت في مسلسل "الكتيبة 101" بشخصية الإرهابي "أبو زياد الأجنبي"، التي أثارت جدلاً كبيراً، حيث ظهر خلال الأحداث وهو يحاول الهجوم على مدينة الشيخ زويد لتنفيذ عمل إرهابي. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2023-05-10
03:24 | 2023-05-10
02:37 | 2023-05-10
02:00 | 2023-05-10
00:35 | 2023-05-10
23:34 | 2023-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website