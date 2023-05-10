فنان شهير يعلن انفصاله عن زوجته: "محبتش شغلي"

أعلن الفنان تامر شلتوت انفصاله عن زوجته خلال الساعات الماضية، مؤكداً أن السبب هو عدم تحمّلها طبيعة عمله.

وقال تامر في تصريحات صحافية: "انفصلت عن زوجتي لأنها محبتش شغلي، ولغيابي عن البيت لساعات طويلة بسبب انشغالي بعملي".

Advertisement

وأضاف: "المرأة لديها مكانة في الوطن العربي، لا أؤيد مصطلح الفرعون الكبير والفرعون الصغير، وهو مصطلح في غير محله ووصف كوميدي وليس له علاقة بالتوعية بين الرجل والمرأة".

يُذكر أن تامر شلتوت حقق نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي بدوره في مسلسل "المداح 3"، وتحدث في أحد لقاءاته عن موقف حصل معه بعد انتهاء المسلسل حيث قال إنه أثناء تأديته العمرة بعد دوره في "المداح" قابل مخرجاً تونسياً قال له: "أعوذ بالله، عن دورك في المداح بس ده نجاح".





كما شارك تامر شلتوت في مسلسل "الكتيبة 101" بشخصية الإرهابي "أبو زياد الأجنبي"، التي أثارت جدلاً كبيراً، حيث ظهر خلال الأحداث وهو يحاول الهجوم على مدينة الشيخ زويد لتنفيذ عمل إرهابي. (لها)