زوجة الإعلامي اللبناني الشهير تظهر بملامح غريبة.. ماذا حصل معها؟ (فيديو)

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نشرت مجلة "الجرس " فيديو ظهر فيه الإعلامي وسام بريدي برفقة زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي.وظهرت ريم في الفيديو الطريف من دون ماكياج وبملامح "منتفخة" ليسخر منها بريدي ويسألها ماذا حصل معها.وأوضحت ريم ان سبب الانتفاخ الظاهر هو انها كانت تنام على وجهها.ولاقى الفيديو استحسان المتابعين الذين أثنوا على طرافة الثنائي.