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فنون ومشاهير

بعد تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.. الفنان الشاب في حالة حرجة!

Lebanon 24
10-05-2023 | 08:00
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 بعد تعرّضه للإغماء بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات أفقدته الوعي في أحد مطاعم الأسماك الشهيرة بمنطقة المهندسين في الجيزة، كشفت مصادر طبية في معهد السموم عن حالة الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي الصحية.
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وقالت المصدر لـ "لها" إن الفنان الشاب خضع لعدد من الفحوص الطبية في معهد السموم، وأن حالته الصحية حرجة ويعاني هبوطاً حاداً في الدورة الدموية، مما استوجب وضعه تحت المراقبة لمدة 24 ساعة، يتخذ بعدها الأطباء قرارهم في شأنه.
وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغاً بسقوط فنان شاب في أحد مطاعم الأسماك الشهيرة بمنطقة المهندسين في الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، لتبين تعرّض الممثل الشاب أحمد جلال عبد القوي لحالة إغماء، وسقوطه على الأرض بصورة مفاجئة، وعلى أثر ذلك تم نقله إلى  إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وبالكشف عليه تبين أنه تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، ونُقل على الفور إلى وحدة السموم لإنقاذ حياته، وتمّ تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


يُذكر أن أحمد جلال عبد القوي بدأت شهرته عندما شارك الفنان نور الشريف في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، الذي عُرض في عام 2006، وبعدها شارك في عدد من الأعمال الدرامية، منها: "حديث الصباح والمساء"، "الليل وآخره"، "حضرة المتهم أبي"، و"دكتور أمراض نسا". (لها)
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