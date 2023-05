لهذا السبب.. تسير جينيفر لوبيز خلف بن أفليك دائماً

Advertisement

عادةً، يلاحظ الجمهور قيام النجمة الأميركية جينيفر لوبيز بالسير خلف زوجها الممثل والمخرج الأميركي بن أفليك، ونادراً ما تلتقطها عدسات الكاميرا وهي تسير إلى جانبه، الأمر الذي جعل السؤال المطروح أمامها هو: ما السبب الذي يقف وراء تصرفها؟ وخلال مقابلة للنجمة العالمية مع برنامج Live with Kelly and Mark، بهدف ترويج أحدث أفلامها "The Mother - الأم"، أتيحت لها الفرصة للتحدث عن جوانب مختلفة من حياتها وعلاقتها مع بن أفليك، والإجابة عن السؤال الذي ذكرناه سابقاً.وحول سبب ذلك، قالت جينيفر لوبيز إن الأمر باختصار أن بن أفليك أطول منها، إذ إنها تملك جسداً صغير الحجم بالنسبة له، مضيفةً: "إنه أطول، وله ذراعان أطول، لذلك أمشي خطوة إلى الوراء لتعويض الفرق، وهو ما لا مانع فيه".وفي سياق الفيلم الذي تروجه حالياً، وتجسد فيه شخصية أم تفعل أي شيء لحماية ابنتها، حتى لو وصل الأمر للقتل، كشفت الممثلة البالغة من العمر 53 عاماً، أن بن أفليك كان أول شخص يشاهده، لأنها تقدر رأيه، وتعتبره بارعاً في الأمر. وتابعت لوبيز بالقول إن لدى بن دائماً بصيرة مذهلة، حيث إنه يرى أشياء عن الشخصيات، وعن القصة، كما لو أنه هو من قام بكتابتها، مبينةً أنها ليست المرة الأولى التي تأخذ فيها رأيه بشأن فيلمٍ أو عملٍ يخصها. (زهرة الخليج)