Advertisement

فنون ومشاهير

طرد إحدى الشهيرات من زفاف غيث مروان وسارة الورع.. ما علاقة تامر حسني؟

Lebanon 24
10-05-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1065268-638193301745948004.PNG
Doc-P-1065268-638193301745948004.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتّهمت المدوّنة السورية بيسان اسماعيل زميلها ومواطنها غيث مروان وعروسه سارة الورع بطردها من حفل زفافهما أخيراً في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت بيسان في فيديو نشرته عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي: "عزموني على عرسهم وحضّرت حالي ولما رحت منعوني من الدخول".
Advertisement

وأضافت في اللقطات المصوّرة التي رصدت تحضيراتها للحفل: "هي الفستان ولبسته وجهّزت حالي ورحت كان معي شـخصين وهنن فاتوا وأنا لأ... أجاني تلفون من جوا العرس وخبّروني ممنوع ادخل بالاسـم".

وتوجّهت بيسان إسماعيل إلى النجم تامر حسني الذي أحيا حفل الزفاف بقولها: "إنت فنان عظيم وما خجّلت حدا مهما كانت ظروفك"، علماً أن الفنان المصري زار غيث وسارة في منزلهما واحتفل معهما قبل العرس، من خلال الغناء والرقص على أنغام أغنية "حلم سنين" من فيلم "البدلة" وأغنية "يا بنت الإيه". (لها) 
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2023-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:24 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:14 | 2023-05-10
16:01 | 2023-05-10
14:29 | 2023-05-10
14:19 | 2023-05-10
14:14 | 2023-05-10
14:00 | 2023-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website