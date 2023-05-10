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فنون ومشاهير
طرد إحدى الشهيرات من زفاف غيث مروان وسارة الورع.. ما علاقة تامر حسني؟
Lebanon 24
10-05-2023
|
11:00
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اتّهمت المدوّنة السورية بيسان اسماعيل زميلها ومواطنها غيث مروان وعروسه سارة الورع بطردها من حفل زفافهما أخيراً في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وقالت بيسان في فيديو نشرته عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي: "عزموني على عرسهم وحضّرت حالي ولما رحت منعوني من الدخول".
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وأضافت في اللقطات المصوّرة التي رصدت تحضيراتها للحفل: "هي الفستان ولبسته وجهّزت حالي ورحت كان معي شـخصين وهنن فاتوا وأنا لأ... أجاني تلفون من جوا العرس وخبّروني ممنوع ادخل بالاسـم".
وتوجّهت بيسان إسماعيل إلى النجم تامر حسني الذي أحيا حفل الزفاف بقولها: "إنت فنان عظيم وما خجّلت حدا مهما كانت ظروفك"، علماً أن الفنان المصري زار غيث وسارة في منزلهما واحتفل معهما قبل العرس، من خلال الغناء والرقص على أنغام أغنية "حلم سنين" من فيلم "البدلة" وأغنية "يا بنت الإيه". (لها)
المصدر: لها
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