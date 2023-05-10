زفاف نجمة شهيرة بحضور 4 أشخاص فقط! (صور)

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دخلت النجمة الأسترالية سيا، القفص الذهبي مع حبيبها دان برنارد في حفل زفاف اقتصر الحضور فيه على 4 أشخاص والعروسين.وأقيم الحفل في فيلا أوليفيتا ببورتوفينو المملوكة لدومينيكو دولشي وستيفانو غابانا، حيث تزّوجت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كورتني كارداشيان من ترافيس.وكان سيا حافظ على خصوصية علاقتها بعيداً من الإعلام، ما جعل زفافها حدثاً مفاجئاً للجميع، لا سيما أنها لم تنشر عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي إلا صورة واحدة جمعتها ببرنار طوال فترة علاقتهما.