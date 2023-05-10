The PERFECT PICTURE.. فيلم قصير لمخرجة لبنانية في مهرجان عالمي

يُعرض الفيلم القصير The PERFECT PICTURE، ضمن فاعليات مهرجان Lift-Off Sessions السينمائي، لمخرجته ومؤلّفته اللبنانية هلا الكوش، والذي تُقام عروضه عبر شبكة الإنترنت من 15 إلى 29 أيار الحالي.



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والفيلم من إخراج وكتابة المخرجة اللبنانية هلا الكوش، ويحكي قصة هلا التي قررت البقاء بعيدًا عن والديها لمدة أسبوع في محاولة لإصلاح حدث صادم تم الكشف عنه بعد عام ونصف. بعد تجهيز المكان، تدعو والديها وتصر على إعادة الزيارة والكشف عن الحادث من خلال التغلب على خوفها من التواصل معهم. لكن الأمور لا تسير كما هو مخطط لها.





ومن خلال فيلم The PERFECT PICTURE سيلمس الجمهور مدى حقيقة الصورة الاجتماعية المثالية التي تظهر في ديناميكيات الأسرة وتعقيدات التواصل بين أفرادها. ومهرجان Lift-Off Sessions هو منصة لعرض الأفلام شهرياً عبر شبكة الإنترنت، حيث يهتم بعرض مجموعة من الأفلام الطويلة والقصيرة التي تنتمي إلى العديد من الثقافات والبلدان حول العالم، إذ تقوم شبكة Lift-Off Global Network بمنح الآلاف من صانعي الأفلام الفرصة لاكتشافهم وعرض المواهب الأولية لصانعي الأفلام المستقلين الحقيقيين. وبالنسبة لفعاليات هذا العام، تُقدّم هذه المنصة فيلم THE PERFECT PICTURE.والفيلم من إخراج وكتابة المخرجة اللبنانية هلا الكوش، ويحكي قصة هلا التي قررت البقاء بعيدًا عن والديها لمدة أسبوع في محاولة لإصلاح حدث صادم تم الكشف عنه بعد عام ونصف. بعد تجهيز المكان، تدعو والديها وتصر على إعادة الزيارة والكشف عن الحادث من خلال التغلب على خوفها من التواصل معهم. لكن الأمور لا تسير كما هو مخطط لها.ومن خلال فيلم The PERFECT PICTURE سيلمس الجمهور مدى حقيقة الصورة الاجتماعية المثالية التي تظهر في ديناميكيات الأسرة وتعقيدات التواصل بين أفرادها.

يشار الى أنّ المخرجة اللبنانية هلا الكوش نشأت وعاشت في لاغوس، نيجيريا منذ أن كان عمرها 9 أشهر، حيث قضت معظم طفولتها هناك. ثم عادت إلى لبنان لمتابعة دراستها الأكاديمية عام 2008. حصلت على درجة الماجستير في الإخراج السينمائي في الجامعة اللبنانية للفنون الجميلة، ولقد اعتمد موضوع بحثها على العلاج السينمائي أو العلاج بالسينما. شاركت في أكثر من 12 مهرجانا سينمائيا وفازت بجائزة "أفضل فيلم روائي قصير" بالمركز الأول في أكثر من 6 مهرجانات سينمائية دولية مثل: مهرجان الفيلم الأوروبي، مهرجان بيروت السينمائي اليوناني، مهرجان السينما اللبنانية في كندا وغيرها...

وعندما عملت على أول فيلم مستقل لها وهو فيلمها الوثائقي المتوسط الطول "الصورة المثالية The Perfect Picture " الذي حقق نجاحًا كبيرًا، جالت حول العالم وتم الاعتراف بها من قبل المهرجانات السينمائية الوثائقية الرائدة في العالم، فتم عرضه لأول مرة في IDFA، ثم تابع لـ HOTDOCS، واستمر في جولته العالمية من خلال العديد من المهرجانات السينمائية الدولية كـ "أفضل فيلم وثائقي إبداعي" في Women Voices Now، مهرجان قابس السينمائي، Hollywood Women Themes Internartional Film Festival.