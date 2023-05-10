ما حصل معها فجر اليوم مروّع... مدير أعمال ملكة جمال لبنان السابقة يكشف تفاصيل حالتها الصحيّة

أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا، عن تعرّضها لمحاولة سرقة، عندما كانت داخل سيارتها، برفقة مدير أعمالها نادي فرنجيّة، وقالت عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "الحمدالله أنا ما صرلي شي بعناية الالهية واللصوص ما قدروا لا يسرقوني ولا يأذوني، بشكرالله على كل النعم بحياتي ومنهم مدير أعمالي اللي كان جنبي ونجاني من أكبر صدمة بحياتي، وبشكر كل شخص اتصل وبعت رسالة ليطمن عليي".

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إلى ذلك، أعاد فرنجية نشر "ستوري" كريستينا، وعلق عليه قائلاً: "أي شخص مكاني في هذه الحالة، كان تصرف بهذا الشكل، المهم سلامتك غيمة سودة وقطعت".

وقال فرنجية لـ"الجديد"، إنه "تفاجأ بلص يحاول سرقة كريستينا عندما كان معها في السيارة فجر اليوم، فما كان الا ان دافع عنها ليلوذ الاخير بالفرار".