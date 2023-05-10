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فنون ومشاهير

إطلالات ساحرة لداليدا خليل.. حذاؤها حديث الجمهور! (صور)

Lebanon 24
10-05-2023 | 14:29
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شاركت الفنانة داليدا خليل متابعيها لحظات أمضتها في تحوم البترونية، في إحدى المنتجعات السياحية.


ونشرت عبر حسابها على "تويتر" فيديو ظهرت فيه بإطلالات مختلفة، وبدت مستمتعة بوقتها بعيداً عن ضجيج المدينة.
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والى جانب سروالها الزهري الذي بدت فيه بمنظر حيوي، خطف حذاؤها الملوّن انتباه المتابعين إذ بدا غريباً وجميلاً في الوقف نفسه.
 
 
 
 
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