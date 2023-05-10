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فنون ومشاهير

نجم "ذا فويس كيدز" المعتزل: رأيت النبيّ في المنام

Lebanon 24
10-05-2023 | 16:01
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كشف نجم برنامج المواهب "ذا فويس كيدز" المعتزل، الشاب خالد الفايد، أنه رأى الرسول في المنام، وقت نزول الوحي.


وكتب الفايد على حسابه في "فيسبوك" منشورًا قال فيه: "النبي قال اللي يشوف رؤية حلوة يقولها للي بيحبه.. وأنا بحبكم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكنت معه بجوار الصحابة في وقت نزول الوحي عليه أول مرة، وكان بجانبي أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وكان في داخل بيته وبجانبي ورقة بن نوفل".
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وكان خالد الفايد قد اعتزل الغناء في شهر شباط الماضي، وكتب رسالة عبر حسابه في فيسبوك قال فيها حينها: "اللهم اجعل توبتي وعملي خالصاً لوجهك الكريم، وباعتذر مش هرد على أي حد يدلني على طريق فيه معصية لربنا عز وجل".
المصدر: فوشيا
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