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فنون ومشاهير

توم كروز مهتمّ بمواعدة فنانة شهيرة لبنانية الأصل.. شاهدوا ما رصدته عدسات الباباراتزي

Lebanon 24
10-05-2023 | 16:14
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كشفت مصادر أن النجم الأميركي توم كروز مهتم بمواعدة المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا، بعد لقائهما في ميامي لحضور سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1.
ووفق موقع "ذا صن"، أبدى توم كروز رغبته في التعرّف على شاكيرا أكثر بعد اجتماعه بها، إذ كشف أحد المطلعين أن هناك "كيمياء" جمعت الثنائي، حتى أن كروز أرسل لها الزهور بعد انتهاء لقائهما.
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ولفت المصدر إلى أن هناك احتمال أن يكون كروز الشخص الذي تستند عليه شاكيرا، بعد تعرضها للخيانة من قبل حبيبها السابق اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه، الذي يواعد حاليًا حبيبته الجديدة كلارا شيا مارتي.
 
وقال المصدر ممازحًا إن النجمين يناسبان بعضهما، باعتبار أن شاكيرا أقصر من كروز، إذ يصل طولها إلى 5.2 قدم، بينما طول نجم أفلام Top Gun يصل لـ5.7 قدم، كما أن الأخير يتميَّز بالمظهر "اللطيف" ويمتلك "الموهبة".
 
 
هذا ورصدت عدسات الباباراتزي الثنائي يتجاذبان أطراف الحديث في الحجرة الخاصة بمضمار ميامي الدولي باستاد هارد روك.
 
 
 
 
المصدر: فوشيا
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