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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تستذكر أصعب لحظات حياتها: توقعتُ وفاة ابنتي!

Lebanon 24
10-05-2023 | 23:00
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أعربت الفنانة السورية جومانا مراد، عن سعادتها بنجاح دورها في كل من مسلسل "عملة نادرة" و"بابا المجال"، بعد عرضهما في الموسم الرمضاني الفائت.

وقالت مراد في حديث تلفزيوني، إنها حاولت في البداية الاعتذار عن مسلسل منهما، لكونها تشعر بالخوف من الظهور بأكثر من عمل في الموسم الرمضاني، واصفة الأمر "بالمخاطرة الكبيرة".
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كما استذكرت جومانا وفاة ابنتها قبل نحو عامين، مشيرة إلى أن الحادثة كانت من أصعب لحظات حياتها، وأضافت: "فاكرة يوم دفنها كانت الناس بتبكي وأنا مش بعمل حاجة غير قراءة القرآن، ربنا يحفظلي عيالي وهي ملاك في السما، لكن مكنتش متوقعة وفاتها، وكنت طول الوقت أقول بنتي مقاتلة هتقوم من أزمتها ومش هتموت".

وكشفت جومانا عن شعورها باقتراب أجل ابنتها، فقالت: "قبل ما تموت بيوم معرفتش أنام، وزوجي سألني مالك؟ قلت له بنتي هتموت، والصبح ماتت فعلا".

وروت جومانا تفاصيل زيارتها لطفلتها قبل وفاتها: "كنت بزورها وكان وقت كورونا وصعب أدخل لها، ودايما كنت أحط إيدي على رجلها وأقرأ سورة ياسين وأدعية، وآخر مرة حطيت إيدي على جبينها وقرأت دعاء وعرفت إنها هتموت، وأنا خارجة من عندها شميت في إيدي ريحة ريحان، ريحة أهل الجنة".
المصدر: فوشيا
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