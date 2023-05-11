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فنون ومشاهير

روبرت دي نيرو يستقبل طفله السابع بعمر الـ79

Lebanon 24
11-05-2023 | 07:45
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كشف الممثل الأميركي روبرت دي نيرو البالغ من العمر 79 عاما عن استقبال طفله السابع من شريكته "المجهولة" مؤخرا.

وقال دينيرو على هامش العرض الأول لفيلمه About My Father، إن حمل شريكته لم يكن مفاجئا بل كان مخطط له، وعلق قائلا: "وكيف لا أخطط لمثل هذه الأمور؟".
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ولم يكشف دي نيرو عن جنس مولوده حتى الآن ولا عن هوية شريكته، لكن أكدت عدة مصادر أنه شوهد مع منتجة الأفلام الصينية تيفاني شين خلال تناولهما العشاء في وقت سابق، وأن علامات الحمل بدت واضحة عليها، الأمر الذي زاد الشكوك بأن تكون هي والدة طفله السابع.

وكان قد التقى دي نيرو بتيفاني عام 2015 خلال تصوير فيلم The Intern، ولاحقا شوهدا معا برحلة في إسبانيا عام 2016. (فوشيا)
 
 
 
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