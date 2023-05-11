نجيب ساويرس ينشر صورة لعادل امام ويكشف تطورات حالته الصحية.. ماذا أعلن؟

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نشر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عبر حسابه الخاص في "تويتر" تغريدة طمأن فيها جمهور الفنان عادل إمام على صحته، بعد تداول أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية عن تعرّضه لأزمات صحية، مؤكداً أنه زاره منذ فترة قصيرة وكان بصحة جيدة.وكتب ساويرس في تغريدته: "عظيم مصر وحبيبنا بخير دايماً وزورته حديثاً وكان كويس رغم أنف الجهلاء والحاقدين".وكانت أنباء كثيرة قد تم تداولها خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور صحة "الزعيم"، ما دعا عدداً كبيراً من النجوم لنفي تلك الأخبار وتأكيد أن عادل إمام يتمتع بصحة جيدة وأنه يمضي أوقاته مع أحفاده بعيداً من الإعلام. (لها)