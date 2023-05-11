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فنون ومشاهير

حملها زميلها في القناة وعانقها... مراسلة الـ"ال بي سي" تحتفل بعيد ميلادها (صورة)

Lebanon 24
11-05-2023 | 09:36
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فاجأ زملاء مراسلة الـ"ال بي سي" يارا درغام بالإحتفال بعيد ميلادها في القناة، ونشر أحمد عبدالله صورة، ظهر فيها وهو يحمل يارا، بينما يُعانقها، خلال المناسبة.
 
وعلّق على الصورة قائلاً: "ينعاد عليكي"، مع قلب أحمر.
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يارا درغام

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