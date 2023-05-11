فاجأ زملاء مراسلة الـ"ال بي سي" يارا درغام بالإحتفال بعيد ميلادها في القناة، ونشر أحمد عبدالله صورة، ظهر فيها وهو يحمل يارا، بينما يُعانقها، خلال المناسبة.

وعلّق على الصورة قائلاً: "ينعاد عليكي"، مع قلب أحمر.