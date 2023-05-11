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فنون ومشاهير
نجاح سعد لمجرد يستفز لورا بريول
Lebanon 24
11-05-2023
|
11:00
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يبدو أن نجاح سعد لمجرد بأحدث أعماله الغنائية "آش أخبارك " التي حققت ملايين المشاهدات فور طرحها عبر المنصات الرقمية واليوتيوب إستفز لورا بريول؛ فقبل ساعات إنتشرت أخبار عن مداهمة الشرطة الفرنسية لمنزل سعد لمجرد بفرنسا.
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تردد خلال الساعات الماضية خبر مغادرة لمجرد لأراضي فرنسا من دون إخبار المحكمة الفرنسية؛ وهو ما جعل الشرطة تتأكد من صحة البلاغ بالوصول لمنزل لمجرد.
وبمجرد وصول الشرطة والتأكد من تواجد لمجرد في الأراضي الفرنسية، تم التحقيق معها بتهمة البلاغ الكاذب وذلك وفقاً لما ذكرته إحدى المواقع المغربية خلال الساعات الماضية.
ملايين لمجرد
وقد حققت أغنية "آش أخبارك" ما يقرب من 8 ملايين مشاهدة خلال الأيام الماضية وكانت قد حققت مليون ونصف مشاهدة في أول يوم لها عبر اليوتيوب، وتصدرت أغنية "آش أخبارك" الترند فيما يقرب من 22 دولة بمجرد طرحها بدايةً من المغرب، تونس، اليمن، ليبيا، قطر حتى إيطاليا وفرنسا.
وكان لمجرد قد أُطلق بسراح مؤقت في أول أيام عيد الفطر الماضي ليقضى فترة محاكمته خارج الحبس بفرنسا حتى يتم التحقيق نهائيًا في قضية الإغتصاب الشهيرة. (نواعم)
المصدر: نواعم
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