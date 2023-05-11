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فنون ومشاهير

الكشف عن اسم نجل ريهانا للمرّة الأولى

Lebanon 24
11-05-2023 | 09:48
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كشفت تقارير إعلامية أجنبية للمرّة الأولى اسم الابن البكر للنجمة العالمية ريهانا من زوجها مغنّي الراب آيساب روكي، قبيل حلول عيد ميلاده الأول بعد غد السبت.

وأوضح موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اسم الطفل على وثيقة الولادة التي اطّلعت عليها هو RZA Athelston Mayers، وأن الاسم تم اختياره تيمناً وتكريماً للمنتج ومغني الراب RZA نجم فرقة Wu Tang Clan.
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يُذكر أن ريهانا كشفت عن حملها بمولودها الثاني من آيساب روكي، خلال تقديمها حفل Super Bowl 2023 في شهر شباط  الماضي، في ملعب "ستيت فارم" في غليندال بأريزونا. (لها)      

المصدر: لها
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