الكشف عن اسم نجل ريهانا للمرّة الأولى

Advertisement

كشفت تقارير إعلامية أجنبية للمرّة الأولى اسم الابن البكر للنجمة العالمية ريهانا من زوجها مغنّي الراب آيساب روكي، قبيل حلول عيد ميلاده الأول بعد غد السبت.وأوضح موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اسم الطفل على وثيقة الولادة التي اطّلعت عليها هو RZA Athelston Mayers، وأن الاسم تم اختياره تيمناً وتكريماً للمنتج ومغني الراب RZA نجم فرقة Wu Tang Clan.يُذكر أن ريهانا كشفت عن حملها بمولودها الثاني من آيساب روكي، خلال تقديمها حفل Super Bowl 2023 في شهر شباط الماضي، في ملعب "ستيت فارم" في غليندال بأريزونا. (لها)