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فنون ومشاهير

نانسي عجرم تلفت الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها.. كم بلغت كلفة إطلالتها؟

Lebanon 24
11-05-2023 | 12:30
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لفتت الفنانة نانسي عجرم الأنظار في أحدث صورة لها من حملتها الترويجية لدار Tiffany & CO.
 
وظهرت عجرم وهي ترتدي فستاناً قصيراً باللونين الأبيض والأسود، من تصميم إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi، والذي اشار رواد مواقع التواصل الى ان سعره يصل إلى 535 يورو.
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وبالنسبة للمجوهرات، فقد اختارت نانسي قرطي Tiffany Hardwear Link Earing المرصعة بماسات قصيرة، والتي يصل سعرهما إلى 15 ألف دولار.


أما خاتمها Tiffany Knot Ring ففيه ماسات أيضاً، ويصل سعره إلى 6 آلاف و100 دولار، بينما الخاتم الثاني Tiffany T Wire فيصل سعره إلى 2400 دولار.
 
 
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