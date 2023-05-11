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فنون ومشاهير

استغلّ صورها منذ 2019.. الفنانة القديرة تقاضي مدير قاعة أفراح!

Lebanon 24
11-05-2023 | 14:04
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حررت الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي محضراً ضد مالك قاعة لإقامة الأفراح، تتهمه فيه باستغلال اسمها وصورها من دون الرجوع لها.
وكشف الناقد عاطف بشاي في تصريحات صحافية أن نجلاء فتحي حررت محضرًا رسميًا ضد أحد الأشخاص يمتلك قاعة لإقامة الأفراح، استغل فيه اسمها وصورها للترويج لها، مشيرًا إلى أنها فوجئت خلال الفترة الماضية باستغلال اسمها الفني ووضع صورها على ورق وأفيشات القاعة، منذ عام 2019.
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وأضاف بشاي، أن محامي الفنانة الكبيرة، حرر محضراً ضد "محمد م س" صاحب ومدير قاعة تسمى "آتون نجلاء فتحي"، بالممشى السياحي في بندر الفيوم، وفوجئت بأن المدعي وضع اسمها وصورها الشخصية على دعايته المنشورة على قاعة الأفراح عبر "فيسبوك".
من جانبه، قال محامي الفنانة نجلاء فتحي في دعواه: "الأمر يمثل إساءة كبيرة لاسم الفنانة، فضلاً عن مخالفة هذه الأفعال التي تمثل إساءة لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي لكل القوانين الجنائية والمدنية".
المصدر: لها
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