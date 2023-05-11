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مفاجأة من العيار الثقيل في قسيمة زواج حسن شاكوش.. ماذا كشف محاميه؟

Lebanon 24
11-05-2023 | 15:11
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كشف محامي مؤدّي المهرجانات حسن شاكوش، محمد أبو العلا، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول توصيف زوجة موكّله في وثيقة زواجهما، حيث قال: "قسيمة الزواج اللي اتقدمت للمحكمة الخاصة بزوجة موكلي مكتوب فيها الآنسة ريم البكر الرشيد".
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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" أن "والد ريم زوجة حسن شاكوش أقر وراء المأذون أن ابنته الآنسة البنت الرشيد، وهذا عكس الحقيقة لأنها كانت متزوجة... حسن شاكوش مكنش يعرف إنها متجوزة، وتم إخفاء معلومة أنها مطلّقة على المأذون وموكلي".


من جانبها، علّقت هايدي الفضالي محامية ريم طارق زوجة حسن شاكوش، على الموضوع قائلةً: "حتى اللحظة مشوفناش القسيمة الأولى وطلبناها من محكمة الأسرة في 6 أكتوبر ولسه مش متوفّرة، ومنعرفش اللي مكتوب فيها إيه، ولكن بكل تأكيد القسيمة مكتوب فيها إنها مطلّقة".


وأضافت: "موكلتي ريم عايزة تخلّص موضوع الطلاق بشكل ودّي من غير قضايا لكن بشرط الاعتذار عن كل الأزمات اللي اتعرضت لها، ومش هتتنازل عن حقوقها الشرعية".

بدوره، علّق محامي حسن شاكوش بالقول: "موكلي عنده استعداد لإنهاء الأمر والطلاق الودّي بعيداً عن المحاكم ولكنه لن يعتذر، ومعندناش أي مشكلة في الطلاق الودّي ولكن يكون الاتفاق بالمنطق والموضوعية".
المصدر: لها
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