31
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مفاجأة من العيار الثقيل في قسيمة زواج حسن شاكوش.. ماذا كشف محاميه؟
Lebanon 24
11-05-2023
|
15:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف محامي مؤدّي المهرجانات حسن شاكوش، محمد أبو العلا، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول توصيف زوجة موكّله في وثيقة زواجهما، حيث قال: "قسيمة الزواج اللي اتقدمت للمحكمة الخاصة بزوجة موكلي مكتوب فيها الآنسة ريم البكر الرشيد".
Advertisement
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" أن "والد ريم زوجة حسن شاكوش أقر وراء المأذون أن ابنته الآنسة البنت الرشيد، وهذا عكس الحقيقة لأنها كانت متزوجة... حسن شاكوش مكنش يعرف إنها متجوزة، وتم إخفاء معلومة أنها مطلّقة على المأذون وموكلي".
من جانبها، علّقت هايدي الفضالي محامية ريم طارق زوجة حسن شاكوش، على الموضوع قائلةً: "حتى اللحظة مشوفناش القسيمة الأولى وطلبناها من محكمة الأسرة في 6 أكتوبر ولسه مش متوفّرة، ومنعرفش اللي مكتوب فيها إيه، ولكن بكل تأكيد القسيمة مكتوب فيها إنها مطلّقة".
وأضافت: "موكلتي ريم عايزة تخلّص موضوع الطلاق بشكل ودّي من غير قضايا لكن بشرط الاعتذار عن كل الأزمات اللي اتعرضت لها، ومش هتتنازل عن حقوقها الشرعية".
بدوره، علّق محامي حسن شاكوش بالقول: "موكلي عنده استعداد لإنهاء الأمر والطلاق الودّي بعيداً عن المحاكم ولكنه لن يعتذر، ومعندناش أي مشكلة في الطلاق الودّي ولكن يكون الاتفاق بالمنطق والموضوعية".
المصدر:
لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
13:43 | 2023-05-11
11/05/2023 01:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن انفصالهما.. جيسيكا عازار تنشر صورة زوجها وهكذا علّقت عليها
Lebanon 24
بعد أنباء عن انفصالهما.. جيسيكا عازار تنشر صورة زوجها وهكذا علّقت عليها
00:59 | 2023-05-11
11/05/2023 12:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان فاضح ميريام كلينك "تتنزه" في وسط بيروت.. شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها (صور)
Lebanon 24
بفستان فاضح ميريام كلينك "تتنزه" في وسط بيروت.. شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها (صور)
03:48 | 2023-05-11
11/05/2023 03:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2023-05-11
11/05/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيطاليا.. فيديوهات ترصد المشهد وسيارات تحترق وسط الشارع!
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيطاليا.. فيديوهات ترصد المشهد وسيارات تحترق وسط الشارع!
06:12 | 2023-05-11
11/05/2023 06:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:29 | 2023-05-11
"جدة هتغني كمان وكمان" مع اليسا.. هذا موعد حفلها المقبل في السعودية
16:00 | 2023-05-11
خاتم خطوبة بطلة Emily In Paris سرق.. سعره 82 ألف دولار! (صورة)
14:46 | 2023-05-11
رابعة الزيات تحتفل بعيد ميلادها... وتكشف: "هيدا عمري" (صور)
14:04 | 2023-05-11
استغلّ صورها منذ 2019.. الفنانة القديرة تقاضي مدير قاعة أفراح!
12:30 | 2023-05-11
نانسي عجرم تلفت الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها.. كم بلغت كلفة إطلالتها؟
11:00 | 2023-05-11
نجاح سعد لمجرد يستفز لورا بريول
فيديو
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
00:27 | 2023-05-11
12/05/2023 01:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
23:11 | 2023-05-10
12/05/2023 01:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
12/05/2023 01:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact