هيفاء وهبي تحقق نجاحاً كبيراً.. أي مرتبة احتلّ فيلمها في السعودية؟

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شهدت دور العرض في المملكة العربيّة السعوديّة إقبالاً كبيراً على مشاهدة الفيلم الكوميدي "رمسيس باريس" في الأيام الماضية، فاحتلّ العمل المرتبة الثانية في السعودية بين الأفلام المعروضة في الصالات السينمائيّة، بحسب شركة إنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية "عرب موشن".ويحرص عددٌ كبير من محبّي الأفلام العربيّة على مشاهدة فيلم "رمسيس باريس" من بطولة النجمة هيفاء وهبي في صالات السينما بالعديد من البلدان.